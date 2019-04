Profesorii vor primi inainte de sarbatorile pascale sumele de bani pe care le-au obtinut de la statul roman in urma unor hotarari judecatoresti definitive. La aceste sume s-a ajuns ca urmare a nerespectarii prevederilor din Legea 221/2008 privind cresterile salariale in invatamant cu 50-. „E un angajament pe care l-am luat atunci cand am semnat acordul cu sindicatele, in 30 noiembrie 2018, care prevede achitarea datoriilor pe care st (...)