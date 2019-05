Stiri pe aceeasi tema

- Principalul sindicat al cadrelor didactice din Polonia a anuntat joi suspendarea, incepand de sambata, a grevei lor nationale foarte urmarita de 17 zile, afirmand totodata ca miscarea de protest va fi reluata odata cu inceperea noului an scolar, in septembrie, informeaza AFP. Aceasta decizie…

- Minerii de la Cariera Lupoaia au intrat luni dimineața in greva japoneza, pentru a le atrage atenția parlamentarilor asupra solicitarii lor privind reducerea varstei de pensionare in minerit la 53 de ani și a stagiului de cotizare l...

- Nicu Bunoaica anunța ca, in perioada 25-31 martie, va protesta. Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 vrea ca minerii și energeticienii sa i se alature in numar cat mai mare. Liderul sindical de la Cariera Lupoaia sustine ca a strans mii de semnaturi de la angajații CE Oltenia pentru reducerea varstei…

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, genereaza in continuare nemultumiri in randul personalului din invatamant.

- Cu pancarte și banderole albe la braț, protestatarii au renunțat la pauza de masa pentru a-și manifesta nemulțumirile privind „distrugerea independenței justiției și împotriva presiunilor politice”. „Voci politice deja au ieșit cu amenințari la adresa magistraților,…

- Conform reprezentantului sindicatului Spiru Haret din Timiș a fost declanșata greva japoneza in școlile din Timiș. Profesorii nu sunt de acord cu unele prevederi ale celor de la conducerea Ministerului Educației. Nemulțumirea cea mai mare este cea referitoare la orele de sport de clasa zero, clasa I…

- Profesorii din județul Timiș sunt, joi, in greva japoneza și poarta banderole albe pe braț, in școli, nemulțumiți ca Ministerul Educației ar dori reducerea orelor de sport pentru elevi incepand cu clasa zero la clasa a doua, transmite corespondentul MEDIAFAX.Președintele Sindicatului “Spiru Haret”,…

- In școlile din Timiș a fost declanșata greva japoneza. Profesorii au ales aceasta cale de protest pentru faptul ca orele de educație fizica la clasa pregatitoare, clasa I și clasa a II-a ar putea fi eliminate. The post Greva japoneza in școlile din Timis impotriva eliminarii orelor de Educatie fizica…