S-au deschis inscrierile la workshop-ul de tehnologie și robotica organizat de ESA (European Space Agency – Agenția Spațiala Europeana) pentru profesori din invațamantul gimnazial. Vreți sa participați? Inscrieți-va! Numarul de locuri este limitat!