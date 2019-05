Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul statului american Florida a adoptat miercuri o lege care le permite cadrelor didactice sa poarte o arma de foc in clasa, o masura extrem de controversata si a carei eficienta ramane de dovedit, relateaza AFP, citat de Agerpres.roObiectivul noii legi, care urmeaza sa fie promulgata fara ezitare…

- Parlamentul statului american Florida a adoptat miercuri o lege care le permite cadrelor didactice sa poarte o arma de foc in clasa, o masura extrem de controversata si a carei eficienta ramane de dovedit, relateaza AFP. Obiectivul noii legi, care urmeaza sa fie promulgata fara ezitare de guvernatorul…

- Senatul statului Florida a votat in favoarea unei legislații care va permite profesorilor inarmați sa riposteze in cazul unui atac ce ar avea loc in timpul orelor de curs. Proiectul legislativ a trecut cu 22...

- ​O pasare cazuar, o înaripata care seamana destul de mult cu pasarile emu, și-a atacat și și-a ucis stapânul la finalul saptamânii trecute în statul Florida, SUA, scrie CNN.Marvin Hajos, în vârsta de 75 de ani, a încercat sa sune vineri, în ziua atacului,…

- Daca profesorii de la Centrul de Resurse si Asistenta Educationala Iasi (CJRAE Iasi) vor decide blocarea activitatii, atunci acest lucru ar afecta inscrierile in clasa pregatitoare, evaluarea psihosomatica necesara la dosarul de inscriere in clasa 0 fiind supervizata de catre angajatii CJRAE Iasi. Principalele…

- Profesorii din județul Timiș sunt, joi, in greva japoneza și poarta banderole albe pe braț, in școli, nemulțumiți ca Ministerul Educației ar dori reducerea orelor de sport pentru elevi incepand cu clasa zero la clasa a doua, transmite corespondentul MEDIAFAX.Președintele Sindicatului “Spiru Haret”,…

- Ministerul Educatiei pregateste schimbari pentru elevi! Cei de la clasa pregatitoare si clasa I nu vor mai avea sport in orar, iar cei de la clasa a doua vor ramane doar cu o ora pe saptamana, in loc de doua. Profesorii si parintii nu sunt de acord cu modificarile, mai ales ca Romania se afla […] The…

- In școlile din Timiș a fost declanșata greva japoneza. Profesorii au ales aceasta cale de protest pentru faptul ca orele de educație fizica la clasa pregatitoare, clasa I și clasa a II-a ar putea fi eliminate. The post Greva japoneza in școlile din Timis impotriva eliminarii orelor de Educatie fizica…