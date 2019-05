Noua lege care a fost adoptata fara ezitare de catre guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, este menita sa evite eventuale atacuri armate asupra institutiilor de invatamant, dupa incidentul tragic ce a vizat un liceu din Parkland, unde un fost elev a ucis 17 persoane in data de 14 februarie 2018.



Noua lege a fost aprobata cu 65 de voturi contra a 47 de catre Camera Reprezentantilor din Florida, dupa ce, anterior majoritatea in Senatul local. Noua lege ii autorizeaza pe profesori sa poarte arma in timpul serviciului.

In urma acestei masuri au existat si pareri contrarii,…