Profesorii de la WU Academy si absolventii romani explica avantajele unui program MBA

- Un nou proiect depus de Universitatea de Vest Timisoara va beneficia de fonduri europene. Este vorba de actualul sediul al Facultatii de Chimie, Biologie si Geografie, care va avea o noua infatisare in urma restaurarii fatadelor si a acoperisului, finantarea fiind asigurata prin Programul…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) propune modificarea tarifelor practicate de companiile de distribuție a energiei electrice, de la 1 martie, pentru a include taxa de 2% pe cifra de afaceri introdusa de OUG 114/2018, scrie Mediafax. In cazul in care proiectele de ordin…

- Profesorii din invațamantul preuniversitar au fost inștiințați ca, de la 1 ianuarie, vor fi trecuți in concediu de odihna pe durata vacanțelor, iar astfel Guvernul nu mai este obligat sa plateasca norma lunara de hrana. Astfel, s-ar face o economie la buget de aproape 29 de milioane de lei. Prin neplatirea…

- WU Executive Academy, parte a Universitații de Economie și Afaceri din Viena, cea mai mare universitate de business din Europa, anunța deschiderea sesiunii de inscrieri in programul WU Executive MBA Bucharest, desfașurat la București și Viena. Managerii și antreprenorii romani și straini care vor aplica…

- Zeci de profesori universitari de economie din Bucuresti, Cluj si Iasi au redactat o scrisoare deschisa in care arata efectele nocive pe care le va avea Ordonanta Teodorovici si solicita de urgenta retragerea ei. Semnatarii documentului afirma ca "taxa pe lacomie" aduce o atingere grava sistemului…

- Cele mai multe persoane au trecut cel putin o data in viata prin acel moment de indecizie cu privire la alegerea unui cadou potrivit pentru persoana apropiata. Din acest motiv, pe piata au aparut fel de fel de solutii pentru aceasta problema care ne afecteaza pe toti. Astfel, de departe cea mai eficienta…

- Numarul companiilor cu actionari romani prezente in Slovacia a crescut in ultimii sase ani cu 120%, de la 620 in 2013 la 1.362 la finele lui 2018, arata datele firmei de consultanta Bisnode, informeaza publicatia Slovak Spectator, citata de Agerpres .

- Este din nou doliu in lumea academica! Teodor Dima, Doctor Honoris Causa al Universitații "Andrei Saguna" din Constanța, a incetat din viața.Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a facut durerosul anunț. ”In primele ore ale anului 2019, Academicianul Teodor Dima si-a incheiat…