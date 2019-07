Profesori UMF specialişti în sociologie: Filiera avansării legale dar imorale! Unul dintre criteriile pentru a promova de la postul de conferentiar universitar pe cel de profesor al UMF Iasi, promovare care vine cu o crestere salariala consistenta, dar si cu prestigiul atingerii celui mai inalt grad didactic din invatamantul superior, tine de publicarea unui numar de lucrari stiintifice in baze de date internationale (in reviste indexate ISI Web of Science). UMF a stabilit pentru trecerea de la conferentiar la profesor necesitatea publicarii u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Episcopia Basarabiei de Sud, va derula proiectul „Excursie tematica pentru profesori și elevi romani din Republica Moldova, in special din regiunea…

- Trotinetele electrice au devenit o obisnuinta in traficul din Iasi, la fel ca in celelalte mari orase ale tarii. In ultima perioada se pune tot mai des problema reglementarii circulatiei acestora deoarece devin tot mai performante si, in acelasi timp, mai periculoase atat pentru ceilalti participanti…

- Dupa ce Diana Oncioiu, jurnalista a platformei independente Dela0.ro, a facut o investigație despre cum copiii au fost aduși la mitingul PSD de la Iași din 9 mai, acum revine asupra acestui caz și scrie ca la Liceul din Sascut, județul Bacau, nu a fost și nu e nicio ancheta in desfașurare. Totuși, ministrul…

- Compania E.ON Software Development (ESD), parte a grupului german E.ON, a demarat un plan de dezvoltare a activitatii din Romania, care va atrage triplarea numarului de angajati, de la 100 de persoane in prezent la 400 in urmatorii doi ani.

- Potrivit acestuia, recipientul are circa 200 grame si este expertizat de specialisti. La locul evenimentului s-a deplasat echipaje ale ISU cu autospeciale destinate interventiilor in astfel de cazuri, un container de cautare-salvare si o ambulanta SMURD. De asemenea, a fost solicitata si autospeciala…

- Vineri, 31 mai, este ultima zi de scoala pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a. Acestia mai au la dispozitie doua zile sa se inscrie pentru a sustine examenele din sesiunea iunie – iulie 2019. Primul examen va fi luni, 3 iunie, la Limba si literatura romana. La nivelul judetului Maramures, aproximativ…

- Manifestarea este organizata de catre Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi, prin Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu", Muzeul „Poni - Cernatescu" si Asociatia „Aliance of Educators for Science, Tehnology, Engineering, Mathematics and Informatics" - ESTEEM Romania, facand parte din seria…

- Peste 1. 000 de specialisti din 10 tari sunt prezenti zilele acestea la Iasi la cea de-a VIII-a editie a manifestarii „Primavara Dermatologica Ieseana" si a Conferintei „Laser Europe 2019", organizata in premiera in Romania. 125 de cursuri, worshopuri, prezentari, simpozioane sunt sustinute de catre…