Peste 100 de profesori si studenti ai Universitatii din Bucuresti (UB) au protestat, joi, in fata Facultatii de Litere, pentru a-si afirma solidaritatea cu magistratii si pentru a cere abrogarea OUG 7, care modifica legile justitiei. Ei au purtat banderole albe pe brate si au afisat pancarte cu mesajele: "Retrageti ordonanta!", "Abrogati OUG 7! ", "Respectati principiul separatiei puterilor in stat!", "Aparati statul de drept!", "Justitie neaservita", "Vietile noastre se incheie in ziua in care ramanem tacuti in privinta lucrurilor care conteaza". "UB are, fara doar si poate, si o dimensiune civica.…