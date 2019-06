Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu face o miscare de senzatie si puncteaza in ultima saptamana de campanie: un lider ALDE European cu greutate, sir Graham Watson, vine la Bucuresti luni si va avea evenimente comune cu Calin Popescu Tariceanu.Surse politice apropiate lui Calin Popescu Tariceanu spun ca…

- Elevii si cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Sebeș au sarbatorit Europa intr-un mod aparte: au desfașurat activitați sub egida Parlamentului European, facand parte din cele 205 școli din Europa care au decis sa planteze copaci in cadrul acțiunii Trees for Europe, a transmis Cristina Campean,…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Am convingerea ca toti cei care au inteles sa abordeze serios acest subiect in cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleasi argumente economice, sociale si nu in ultimul rand, nationale, ca si mine. Toti cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au inteles care sunt…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub control judiciar in dosarul in care a fost audiata, joi, la Secția pentru Investigarea Magistraților, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit surselor citate, fosta șefa a DNA are calitatea de inculpat, a fost plasata sub control judiciar și are interdicție…

- Brazilianul Hulk ar putea fi protagonistul unei reveniri de senzație in fotbalul european. In prezent la Shanghai SIPG, jucatorul in varsta de 32 de ani s-ar putea intoarce la FC Porto, prima echipa din Europa la care a evoluat."Niciodata nu știi ce se poate intampla", a spus Hulk, conform O Jogo. Hulk…

- Irigarea unui milion de hectare va asigura Romaniei menținerea primului loc la producția de porumb in Europa, declarat ministrul Agriculturii Petre Daea, in Dolj, potrivit Agerpres. Petre Daea a analizat stadiul lucrarilor la reabilitarea amenajarii de irigații Nadeia-Maceșu, o investiție…

- Naval Group, cel mai mare constructor de nave militare din Europa, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de 3,7 miliarde de euro si a raportat vanzari in crestere cu 13% fata de 2017, se arata intr-un comunicat al companiei. Naval Group si-a imbunatatit semnificativ profitabilitatea, inregistrand…