Profesori, salarii. Andronescu: Ministrul Finanțelor s-a angajat Ecaterina Andronescu a fost intrebata astazi daca sunt bani pentru marirea salariilor profesorilor și creșterea facilitaților. "Eu cred ca este absolut necesar. Iorga spunea ca educația este tot ce auzi și tot ce vezi. Vrem sa auzim lucruri care sa placa urechii, sa vedem lucruri care sa ne faca placere, trebuie sa investim in educație. Discuțiile acestea au fost fara indoiala cu ministrul Finanțelor, iar ministrul Finanțelor s-a angajat ca o sa avem bani sa respectam angajamentele. Angajamentele acelea sunt și ele eșalonate in timp, nu se dau toate resursele deodata. Insa trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

