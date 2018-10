Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia acorda titlul de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar doctor Constantin Cucos, specialist in pedagogie. Evenimentul se desfasoara in cadrul Conferintei Nationale “Educatia din perspectiva valorilor”. Constantin Cucos este doctor in stiintele…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va gazdui, timp de doua zile, Conferința Naționala „Educația din perspectiva valorilor”. In cadrul acesteia, miercuri, ora 12.00, in Amfiteatrul A9 (Aula Magna – UAB) va avea loc Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoria Causa unuia din cei…

- Nicoleta Dumitrescu Ieri, la Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiesti a avut loc festivitatea prilejuita de deschiderea noului an universitar. Desi ceremonia, gazduita de Aula universitatii, s-a desfasurat pe tipicul anilor trecuti, pentru studenti – in mod special pentru cei din anul I – participarea…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a deschis astazi anul academic prin inaugurarea unui nou corp de cladire. Prezent la manifestare, Secretarul de stat din Ministerul Educatiei Nationale, Stefan Groza a precizat ca institutia universitara de la…

- "Astazi, mai mult ca oricand exista forte politice care cauta sa puna sub semnul intrebarii aceasta constructie comuna, sa spuna ca nu functioneaza, sa spuna ca Estul Europei poate ingreuneaza ceea ce inseamna aceasta constructie comuna. Sunt aceste voci. Ori noi trebuie sa fim primii care constientizam…

- O noua ediție a „Consultarilor cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din Romania, in parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, se desfasoara…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova nu vrea sa permita Marșului Centenar sa treaca frontiera de la Prut, pe la Ungheni, pe jos. Asta chiar daca autoritațile României și-au dat acordul, dar granicerii Republicii Moldova refuza unioniștii. „Am mers pe jos 1200 de km…

- In cautarea libertații și a unei vieți mai bune, pe care nu le vedea posibile in Romania anilor `80, Dana Schneider a decis sa-și duca traiul in alta țara. A plecat alaturi de familie in Germania, unde timp de 30 de ani și-a construit o cariera, a legat relații de prietenie și a trait așa cum […]