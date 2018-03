Profesor de la o şcoală privată din Capitală, acuzat că a agresat sexual o elevă Un cadru didactic de la o scoala privata din sectorul 3 al Capitalei este audiat vineri la Sectia 13 Politie, acesta fiind acuzat ca ar fi agresat sexual o eleva, au anuntat oficiali ai DGPMB. Potrivit sursei citate, in cursul zilei, la sectia de Politie s-a prezentat o persoana care a sesizat ca fiica sa minora a fost atinsa in zonele intime de catre un cadru didactic de la scoala unde urmeaza cursurile primare. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 pentru stabilirea situatiei de fapt, cercetari ce se efectueaza sub aspectul savarsirii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

