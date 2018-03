Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii ale Politiei Capitalei au avut loc astazi intr un dosar privind comiterea infractiunilor de inselaciune privind asigurarile, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual si santaj. Potrivit Politiei Capitalei, In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Sambata, 10 martie 2018, politistii Serviciului Transporturi – Post Politie Transport Feroviar Alba Iulia, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, imediat dupa ce a sectionat cablu de la reteaua se semnalizare si dirijare a caii ferate dintre Alba Iulia si Vintu…

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul "Sfantul Ioan" a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul…

- Doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata. Momentan, nu sunt clare circumstanțele in care au murit aceștia. Polițiștii de la Secția 17 au fost sesizați marți dimineața, la ora 7:00, ca doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata.…

- Politia Capitalei a anuntat, marti, ca, in cursul diminetii, Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata unde efectuau serviciul. "La fata locului s-a deplasat echipa operativa, fiind demarate cercetarile in vederea stabilirii…

- Actiunea a fost organizata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5. Cei 8 au fost dusi in fata judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. Cercetarile au fost demarate dupa ce au existat mai multe plangeri referitoare la faptul ca detinutii sunt batuti de angajatii unitatii…

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova si alti 22 de angajati ai penitenciarul au fost ridicati de mascati, potrivit Romania TV. Dintre acestia, opt au fost retinuti. Ei sunt acuzati ca au batut mai multi detinuti, pacienti ai Spitalului Penitenciar Rahova. Acțiunea a fost organizata de procurorii…

- Politistii bucuresteni au destructurat o retea de hoti formata din patru barbati care sunt acuzati ca au furat mai multe obiecte vestimentare si accesorii din mall-uri situate in Capitala si in judetul Prahova. Din datele și probele administrate in cauza de catre polițiști din cadrul Serviciului Investigații…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB),…

- "In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii…

- Spitalul Militar anunta ca muncitorul RADET a decedat, marti, in jurul orei 12.30, dupa o interventie chirurgicala de urgenta pentru toaleta primara a leziunilor de arsura si a plagilor, pacientul avand 97% din suprafata corpului si suspiciuni de arsuri de cai aeriene superioare. "Ulterior…

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Femeia injunghiata intr-o gradinița a murit la spital. Atacul a avut loc in sediul gradiniței particulare din sectorul 2, pe strada Agricultori nr. 54 A, din București, in zona Vatra Luminoasa, chiar in biroul ei. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca unitatea educaționala nu avea autorizație de…

- Politistii Capitalei au identificat patru persoane, care au fost conduse la audieri la sediul Sectiei 14 Politie, în urma cercetarilor din dosarul ce priveste scandalul dintre mai multi soferi si un taximetrist, informeaza un comunicat de presa al DGPMB. Potrivit sursei citate, investigatiile…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare”, a anuntat vineri Politia Capitalei.…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare, in urma unei plangeri formulate la data de…

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…