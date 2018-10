Stiri pe aceeasi tema

- O fata din județul Alba a obținut un rezultat de excepție la admiterea in Școala de Poliție de la Campina. Potrivit rezultatelor, la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina, un numar de 1267 de candidați au fost declarați admiși, restul pana la 4300 care au susținut probele scrise fiind…

- Barbatul de 43 de ani care pe data de 4 septembrie și-a incendiat casa din cauza unor neințelegeri cu parinții a fost retinut de Politie, pe 11 septembrie, dupa ce a iesit din spital. Va fi prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cimpeni, pentru dispunerea masurilor legale.…

- Un tanar din județul Mureș este cercetat de polițiștii din Alba dupa ce a fost prins, la Aiud, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis. Politistii i-au deschis dosar penal si proprietarului masinii, care ar fi stiut ca tanarul nu avea permis, dar totusi i-a incredintat autoturismul. Potrivit…

- O femeie din comuna Unirea a fost retinuta de politie, fiind condamnata de autoritatile spaniole pentru furt. Pe numele acesteia, erau emise doua mandate de executare a inchisorii. Potrivit IPJ Alba, sambata, 18 august, politistii din Ocna Mures au depistat si retinut o femeie de 30 de ani, din comuna…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca bugetul MAI a fost suplimentat, la rectificarea bugetara, cu 366,3 milioane de lei, bani care vor fi folositi la cumpararea unor echipamente pentru Jandarmerie si Politie si pentru plata salariilor a 8.

- Un barbat de 51 de ani din Teiuș a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba la data de 25 iulie, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp […]

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din IPJ Alba au retinut doua persoane banuite de fapte de inselaciune prin care a fost creat un prejudiciu de peste 110.000 lei in dauna unor crescatori de oi.

- Un tanar din Aiud care transporta cu caruța doi miei a fost oprit in trafic, marți seara, de Politie. Oamenii legii au descoperit ca tanarul cumparase mieii cu 1.000 de lei de la un ingrijitor la o stana, insa cel din urma ii furase. Potrivit IPJ Alba, in 17 iulie, in jurul orei 22.00, politistii […]