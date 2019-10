Stiri pe aceeasi tema

- Un dascal de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mai multe ori de unul dintre elevii instituției de invațamant. Conform lugojinfo.ro bataia a avut loc intr-o pauza, iar elevii au povestit ca profesorul a fost lovit cel puțin de doua ori cu pumnii,…

