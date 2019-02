Productivitatea a crescut, este adevarat, dar Romana are o problema cu forța de munca. Mai puțini oameni produc mai mult. Monica Dudian, profesor universitar ASE a explicat: Ideea este ca un lucrator produce mai mult. Sunt mai puțini lucratori, e adevarat. E ca și cand fac intr-o companie o restructurare, am dat afara 20% dar restul 80% care imi raman imi produc cu 30% in plus. Ea a mai spus ca pana in 2015, inclusiv, productivitatea in Romania a crescut peste salarii, ceea ce a dus la o scadere a costului muncii. Trendul s-a inversat din 2016 ceea ce e de natura sa ingrijoreze.