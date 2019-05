O profesoara care preda limba engleza la scoala din comuna Saliste, judetul Alba, acuzata pentru ca a intretinut relatii sexuale cu un elev in varsta de 14 ani a recunoscut ca este vinovata.

Femeia in varsta de 35 de ani este din comuna Ciugud si a predat engleza la scoala gimnaziala din Saliste. Ea a fost retinuta de politisti, in februarie, dar eliberata. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu, in urma unor informatii aflate de seful de post din comuna, cum ca profesoara ar fi avut o relatie sexuala cu un elev in varsta de 14 ani.

Citește și: Preotul Constantin Necula: Teama generației…