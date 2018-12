Profesoară de chimie, gest șocant în timp ce cântă imnul Margaret Gieszinger, 52 de ani, este vazuta cum cheama un elev in fața clasei, il obliga sa se așeze pe un scaun, apoi incepe sa ii taie parul, in timp ce canta o versiune greșita a imnului Americii. Apoi, ea se plimba cantand prin clasa, in incercarea de a-și alege o noua victima. Intr-un final, alege o eleva, care, insa, riposteaza, ii spune sa inceteze și fuge din clasa, impreuna cu colegii ei. Pentru fapta sa, profesoara de chimie din California a fost concediata și este cercetata de autoritați. Ea este acuzata de privarea de libertate, cruzime impotriva copiilor, vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

