- Fostul premier italian controversat Silvio Berlusconi se dovedeste un sustinator puternic al ramanerii Marii Britanii in UE, in dezbaterea privind Brexit-ul, comenteaza DPA, relateaza agerpres.ro."Sper ca Marea Britanie va putea sa ramana in Uniunea Europeana. Aprind o lumanare in fiecare…

- Vicepresedinta Columbiei, Marta Lucia Ramirez, a anuntat din greseala joi pe Twitter moartea fostului presedinte columbian Belisario Betancur, in varsta de 95 de ani, internat la Bogota, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Imi pare foarte rau pentru ca am primit informatii gresite care m-au…

- Prințul Harry este in pericol? Potrivit presei britanice, acesta ar fi fost amenințat cu moartea de o grupare neonazista, pentru simplul motiv ca s-a casatorit cu Meghan Markle. Este pentru prima data cand prințul Harry este amenințat cu moartea Presa internaționala informeaza ca, de mai multe zile,…

- George Pop de Basesti, politcian roman nascut la 1 august 1835, in Basesti, comitatul Salaj, astazi in judetul Maramures, a fost cel care a prezidat Adunarea Generala de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. A murit la doar doua luni dupa infaptuirea Marii Uniri, in 23 februarie 1919. Detaliile despre…

- Marinela Tanase, o asistenta pe ambulanța din județul Teleorman, a postat pe pagina de Facebook un mesaj emoționant, dupa ce unei colege de la secția Interne din cadrul Spitalului din Zimnicea i s-a facut rau in timpul turei de noapte și a fost dusa cu salvarea in coma la Alexandria, iar apoi la București.…

- Constantin Toma, tanarul din Bucov care s-a sinucis, este un fost model care a prezentat pentru cunoscutul designer Catalin Botezatu. Acesta este șocat de gestul lui Costica, așa cum ii spuneau apropiații. „Nu stiu ce s-a intamplat. Nu imi vine sa cred ca a putut sa recurga la un astfel de act pentru…

- Savantul Victor Babes a fost comemorat, vineri, la Institutul 'Cantacuzino' din Capitala, la 72 de ani de la trecerea sa in nefiinta, la ceremonie participand rudele acestuia si ministrul Apararii, Mihai Fifor. "Este cunoscut omul de stiinta Victor Babes, mai putin cunoscut este omul, care considera…

- Utilizatorii Youtube au putut accesa din nou, azi dimineața, serviciile platformei video dupa o severa intrerupere aparuta azi noapte care a durat intre 45 de minute și 2 ore potrivit unor relatari. Echipa de comunicare Youtube a confirmat intreruperea intr-un mesaj distribuit pe Twitter dar nu a explicat,…