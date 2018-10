Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Valcea au inceput o ancheta dupa ce un elev de la un liceu tehnologic cere socoteala unei profesoare pentru o nota primita, vorbindu-i urat, amenintand-o si lovind cu pumnul in catedra, scrie Mediafax.ro.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seara, ca in cadrul Ministerului are loc o analiza comparativa pe Codul Fiscal și pe Codul de Procedura Fiscala in vederea aplicarii unui noi cadru fiscal de la 1 ianuarie 2019."Colegii mei lucreaza la aceasta analiza comparativa…

- Sa ma fi intrebat cineva cu vreo trei sau patru ani in urma care este rolul unui jurnalist in societate, i-aș fi spus ca acesta este un om fals, care toarna vrute și nevrute, in timp ce la carma țarii se afla niște nemernici, care batjocoresc statul in cel mai urat mod. Pe atunci ma intrebam, bunaoara,…

- Frustrarea profesorilor de limba și literatura romana a ajuns la cote maxime! Pentru ca traim in era internetului și elevii ii au la prieteni chiar și cadrele didactice, o profesoara a simțit nevoie sa le ofere elevilor sai o lecție gratuita de gramatica. Profesoara a incercat sa faca „lecția” cat mai…

- Femeia concura pentru un post la psihopedagie speciala si le-a atras atentia membrilor comisiei de examen fiindca se tot misca in banca. Ea avea notate raspunsurile la intrebari pe telefonul mobil. "Asistentii au obs ca doamna nu avea niste miscari potrivite pentru examen. A fost intrebata…

- MApN a realizat un film in memoria lui Florin Rotaru, pilotul mort in accidentul aviatic de la baza Borcea . Comandorul a murit sambata, dupa ce avinul MiG-21 Lancer pe care il pilota s-a prabusit, in timpul unui show aviatic. Colegii lui Florin Rotaru au realizat un clip prin care si-au omagiat colegul…