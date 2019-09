Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara din județul Satu Mare care a atacat doi copii, in varsta de șase ani, cu spay lacrimogen era cunoscuta in rețeaua școlara ca fiind „cu probleme”, dar. dupa cum spune inspectorul școlar general Calin Durla, nu a avut niciodata antecedente violente. In schimb, nu ducea niciodata anul școlar…

