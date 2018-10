Profesoară ameninţată cu pistolul de un elev. Parchetul a deschis o anchetă VIDEO Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante.



In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține pistolul la capul profesoarei de biotehnologie, țipand la ea sa-i puna prezența in catalog. Ulterior, oamenii legii au aflat ca este vorba despre un pistol cu bile. Ministrul Educației și cel al Internelor au anunțat un plan de acțiune impotriva violențelor asupra profesorilor, iar președintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scenele au avut loc intr-un liceu din Creteil, o suburbrie a Parisului. In imagini, se poate vedea cum baiatul ține pistolul la capul profesoarei și țipa sa-i puna prezența in catalog. Din cercetarile polițiștilor, ar fi vorba despre un pistol cu bile, potrivit BBC. Președintele Emmanuel Macron…

- Incidentul a avut loc saptamana trecuta, la școala elementara Goose Creek din Berkeley County, South Carolina. Camerele de supraveghere instalate pe holul școlii au surprins momentul in care un baiat de 11 ani este scos din clasa și impins cu piciorul de profesoara. Tierra Walker l-a scos pe elev din…

- Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante. In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține pistolul la…

- Un adolescent francez care si-a amenintat profesoara cu o arma de jucarie intr-un liceu din suburbia pariziana Creteil (departamentul Val-de-Marne) a fost inculpat duminica seara pentru 'violente cu circumstante agravante', a indicat parchetul, potrivit AFP prluata de Agerpres. Intr-o inregistrare…

- Adolescentul filmat amenintandu-si profesoara cu o arma falsa intr-un liceu de la Creteil (Val-de-Marne), la periferia de sud a Parisului, a fost inculpat duminica seara cu privire la ”violente agravate”, a anutat parchetul, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Parchetul din Rennes si jandarmeria locala incercau sambata sa elucideze decesul unui adolescent de 14 ani, gasit fara suflare la domiciliul parintilor sai, intr-o comuna din apropierea orasului Rennes. "Ancheta continua pentru a determina circumstantele sinuciderii si eventuala infractiune…

- Sunt trei zile de doliu in peninsula Crimeea, dupa ce un tanar, și-a ucis cu sange rece colegii și profesorii, apoi s-a sinucis. Bilanțul victimelor a crescut la 20 de morți și peste 50 de raniți. 10 persoane sunt in stare foarte grava. Corespondentul nostru Liviu Iurea are amanunte.

- Dupa ce a interzi folosirea telefoanelor mobile in interiorul masinilor, autoritatile franceze iau alta decizie in privinta dispozitivelor mobile si le interzic elevilor sa mai intre cu ele in scoli, transmite CNN. Legea vizeaza mai mule dispozitive mobile care au posibilitatea de a se conecta…