Profesionistii in eCommerce si proprietarii de magazine online au luat parte la 2 zile de continut premium la TeCOMM

- Compania austriaca OMV vrea sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung, potrivit Agerpres, care citeaza dintr-un comunicat al OMV referitor…

- "Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

- ♦ Agricost Braila este cea mai mare ferma de cereale din Romania, care opereaza in sistem de arenda 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Compania romaneasca detinuta de antreprenorul Constantin Dulute este aproape sa fie cum­pa­rata de grupul Al Dahra din Emiratele…

- ♦ Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom. Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai…

- Ințelegerea și instalarea corespunzatoare a produselor este cea mai importanta parte a construirii unei soluții care sa raspunda nevoilor clientului. In acest context, ELKO Romania a organizat astazi, 8 martie 2018, seminarul dedicat prezentarii produselor 2N, desfașurat in propriul Demo & Training…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Compania germana este prezenta în România înca din anul 2006 prin intermediul unei rețele de peste 14 partneri, care în anul 2017 au crescut vanzarile de licente CAS CRM în Romania cu 23% fața de 2016. De asemenea, în 2017 a crescut numarul proiectelor…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a cumparat cu 21 mil. euro terenul si proiectul primului mall din Sibiu, de la o firma controlata de familia Tanasoiu si de olandezul Eelko Kortaweg.

- Grupurile petroliere ExxonMobil și Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra incepand cu 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, a declarat Sorin Gal,…

- Oficialii companiei spun ca cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat.”Atat zborurile catre destinatiile externe, cat si cele locale, au inregistrat cresteri cu doua cifre in ultimii ani. 2017…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pierdut circa 40% din valoarea actiunilor de la inceputul anului si pana acum, dupa ce un broker sud-african a acuzat unul dintre fondatorii firmei de tranzactii suspicioase.

- Evenimentul premium de Comerț Electronic TeCOMM aduce pentru cea de a 11-a ediție, lideri de renume ai industriei de eCommerce care vin pentru a completa line-up-ul de excepție al ediției. Sub sloganul Haute Couture your eCommerce business!, TeCOMM București reunește peste 300 de proprietari ai…

- Devenita, in anul 2006, primul operator regional din Romania, ca urmare a deservirii concomitente a doua județe – Cluj și Salaj, Compania de Apa Someș S.A. a inregistrat in

- Festivalul International de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante ale Europei, debuteaza joi si propune patru sute de pelicule noi si dezbateri privind diversitatea. Romania va fi prezenta in cele trei sectiuni majore ale evenimentului, dar si in programul Berlinale Talents si Critics’…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Compania de transport si logistica DSV, una dintre cele mai mari de pe plan local, a ocupat la inceputul acestei luni cei 40.000 de metri patrati inchiriati de la dezvoltatorul CTP in parcul CTPark Bucharest West, situat la kilometrul 23 al autostrazii A1 ( Bucuresti-Pitesti). Acest acord…

- Divizia de vaccinuri a Sanofi investeste in jur de 10% din cifra de afaceri globala a companiei pentru cercetarea si dezvoltarea acestui segment. Compania produce la nivel global peste un miliard de doze de vaccin in fiecare an, cu ajutorul carora sunt imunizate circa 500 milioane de oameni in intreaga…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Uber a transmis astazi o invitatie de presa pentru lansarea unui “serviciu electric” pe data de 28 februarie. Compania americana va introduce in Romania uberGREEN, serviciu de masini electrice. 0 0 0 0 0 0

- Sute de masini Ford, vandute in Romania, sunt chemate in service. Este vorba de modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre 2013 si 2015. Potrivit producatorului, automobilele ar putea avea unele defectiuni la motor, care ar provoca un incendiu sub capota. Compania va trimite scrisori…

- Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani, informeaza MEDIAFAX. Este casatorit si are trei copii. Viorel Stefan este economist de profesie si a terminat Facultatea de Stiinte Economice de la Universitatea Al.I.Cuza Iasi. Citeste si Liviu Dragnea…

- Modelul EcoSport a fost lansat anul trecut in luna noiembrie la Craiova si este cel mai complex automobil produs in Romania. Compania americana a investit in fabrica din Banie suma de 200 de milioane de euro pentru productia acestui autoturism.

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din Romania și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost facuta de ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- 1.200 de euro este prima de instalare de care pot beneficia insotitorii de zbor recrutati de compania aeriana lowcost Ryanair. Compania face recrutari inclusiv din Romania, arata un anunt prin care doritorii sunt invitati sa depuna un CV.

- Volume semnate de scriitorii Ileana Vulpescu si Dan Brown si unul de teste pentru obtinerea permisului de conducere auto se numara printre cele mai vandute carti in 2017, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Compania de Librarii Bucuresti....

- Nicolae Turdean, directorul general al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, a demisionat, cu toate ca in 2017 compania a avut o productie record, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Cu cinci divizii, șapte uzine, dintre care una la Carei, patru centre de cercetare și peste 18.000 de angajați in Romania, Grupul german Continental a demarat discuții privind o reorganizare a structurii sale. Este posibil ca gigantul din industria auto sa se transforme intr-un holding. Specialiștii…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- ¬Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, prezinta la targul de tehnologie Consumer Electronics Show din Las Vegas noile functionalitati ale celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- In anuntul de angajare, compania mentioneaza ca pachetul salarial oferit unui candidat este de 1.850 de lei brut (cca. 1.340 de lei net) pe luna pentru pozitiile de crew sau hostess si de 3.200 de lei brut (cca. 2.250 de lei net) pe luna pentru pozitia de manager trainee. In sumele brute afisate in…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzatori, susține 250 de mii de clienți companii. O treime din firmele înființate în 2017 colaboreaza cu BT. Cu Banca Transilvania lucreaza clienți corporativi mari si medii, IMM-uri si micro-întreprinderi.…