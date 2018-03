Stiri pe aceeasi tema

- O iarna, atat au rezistat lucrarile pe un drum județean din Apuseni. La cateva luni de la reabilitare, șoferii care ajung in zona sunt nevoiți sa faca slalom printre gropile aparute in asfalt. Lucrarile de mantuiala au fost sesizate de catre un cetațean, care ne-a trimis mai multe imagini insoțite de…

- In cel mai vestic județ al Romaniei, rata scazuta a șomajului nu mai reprezinta de mult un motiv de liniște pentru zona economica. Dimpotriva, s-a transformat intr-o provocare, iar companiile din Timiș duc o lupta acerba pentru a-și gasi angajați.

- „N-am cum sa fiu multumit de ritmul in care se lucreaza la proiectul soselei de centura”, a raspuns primarul Cristian Stan intr-o conferinta de presa. Acesta a adaugat ca sunt, zilnic, in jur de 80 de oameni pe santier si ca se lucreaza la podul peste Ialomita, de la Teis, la reteaua de canalizare pe…

- Cei 22,1 de kilometri ai Lotului IV din Autostrada Lugoj - Deva, intre Deva si Ilia, trebuiau finalizati in luna mai a anului 2016, conform contractului semnat de constructori. „Dupa zilele geroase, antreprenorul a reinceput activitatea pe santierul Lotului 4 A1 Lugoj – Deva. Peste 600 de oameni si…

- Drumarii sustin ca in ultimele zile au mobilizat peste 600 de oameni si aproape 180 de utilaje pe santierul Lotului IV al viitoarei Autostrazi Lugoj - Deva, un tronson de circa 22 de kilometri, aflat in santier de la inceputul anului 2014.

- Leopold de Saxa Coburg Gotha 1835 1909 a fost fiul primului rege al Belgiei, Leopold I 1831 1865 , si al aristocratei franceze Louise d 39;Orleans. La 18 ani a devenit mostenitor al tronului cu titlul de duce de Brabant regiunea Bruxelles si ii va succeda tatalui cu numele de Leopold II. Beneficiar…

Una dintre cele mai cunoscute librarii din Timișoara se transforma, timp de patru luni, in galerie de arta, unde va fi prezent grupul de artiști Baraka.

Medicii timișoreni și Ministerul Sanatații atrag atenția populației asupra riscurilor la care se expun cei care cumpara medicamente...

Dupa doua saptamani de chinuri, A.A., o femeie in varsta de 69 de ani, incendiata de cel caruia ii daduse viata in urma cu 33 de ani...

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, ca Adunarea Generala a decis ca doua cluburi din Liga I sa poata solicita arbitri straini la meciul direct daca se pun de acord, da...

Un minor in varsta de zece ani a disparut fara urma, luni. Baiatul a plecat de pe strada Drubeta, spre Scoala generala nr. 25, insa nu a ...

Spre deosebire de anii trecuți, cand votarea bugetului municipiului Timișoara se lasa cu strigaturi și chiar renumararea voturilor, la ședința...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile, potrivit paginii de Facebook a Ministerului…

O investiție pe care edilii unei comune timisene o au pe rol in acest moment este reabilitarea sediului primariei. Lucrarile au demarat in toamna...

Profesia de grefier a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificari in ceea ce privește reglementarea sa juridica.

- Opt cetateni strani, intre care doi americani, au fost arestati preventiv in Serbia pe motiv ca au incercat sa patrunda in mod neautorizat ori sa fotografieze unitati militare, transmite agentia de presa Tanjug, preluata de Reuters.

Politistii si jandarmii au intrat in alerta maxima, luni dimineața, dupa ce au aflat ca la Colegiul...

- Proveniți dintr-o familie de artiști, bunicul dumneavoastra fiind dirijor, iar tatal, acordeonist. Prin urmare, drumul spre muzica nu a fost greu de gasit.

Traficul rutier s-a desfasurat anevoios, joi dimineata, intre localitatile Dumbravita si Giarmata, din cauza unui accident.

Doua capele vor fi realizate in Jebel, in cele doua cimitire. Construirea acestora este finanțata prin programul GAL, urmand sa fie investiți 60.000 de euro.

Lucrarile pentru extinderea rețelei de apa și canalizare intr-o comuna din apropierea Timisoarei bat pasul pe loc, din cauza contestației...

Lucrarile pe lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva (22,139 km) continua intr-un ritm bun, spun reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Potrivit Asociației Pro Infrastructura ...

Meciul dintre UVT Agroland Timisoara si CSM Bucuresti, contand pentru runda cu numarul 15 a Diviziei A1 de volei feminin, va fi transmis in format live-video ...

Nemulțumit de modul in care au fost cheltuiți banii publici in 2017, președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat ca, in acest an, aceștia ...

Surpriza uriasa pentru politistii lugojeni dupa ce au facut un control in trafic. Oamenii legii au tras pe dreapta pentru verificari un lugojean de 23 de ani

Lucrarile de renovare a Colegiului National "C.D. Loga" s-au incheiat in urma cu aproape doi ani. Milin Tihomir, directorul unitatii de invatamant ...

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 referindu-se la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara ca a cerut o ...

Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii primesc o veste devastatoare! Compania care deținea aceasta fabrica iși face bagajele și inchide porțile...

- Intr-un municipiu impanzit de semafoare, montate dupa un proiect de management bine pus la punct pe hartie, așa cum este Timișoara, s-ar putea presupune ca traficul in urbe e precum ceasurile elvețiene. Greșit! In realitate, lucrurile stau cum nu se poate mai prost. Multe dintre semafoare (cu precadere…

- Ștefan Banica da viața unui nou personaj fascinant din galeria dramaturgului Neil Simon, Jake, singurul rol masculin din spectacolul „Jake și femeile lui”. Piesa este regizata de Claudiu Goga, iar din distribuție fac parte Carmen Tanase, Anca Dumitra, Andreea Vasile, Luminița Erga, Ada Galeș, Diana…

- Un agent de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timișoara a dat dovada de spirit civic. Aflat in timpul liber, Ciprian Gaic, cadru al Sectorului Poliției de Frontiera Jimbolia, a gasit intr-o parcare un portofel in care se aflau mai multe documente, carduri bancare, dar și bani. Ciprian…

- Timisul este judetul cu cea mai mare suprafata agricola, dar, in acelasi timp, se detaseaza si ca lider national al pietei funciare. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), in judetul Timis s-au perfectat pe parcursul anului trecut nu mai putin de 8.866 de…

- Exasperați de intarzierea repetata in virarea salariilor, o parte din vatmanii și șoferii angajați la RATT se afla la un pas de a opri lucrul. Reprezentanții Sindicatului Independent „Armonia” susțin ca, deocamdata, vor depune un pachet de revendicari la Primaria Municipiului Timișoara și, in acest…

- In doua comune din cel mai vestic colț al țarii, un proiect resuscitat, finanțat prin masura 3.2.2, a adus investiții in infrastructura in valoare de șase milioane de euro. Accesat in 2009 de cele doua entitați teritoriale – Beba Veche și Dudeștii Vechi – care au constituit un parteneriat, respectiv…

- Municipalitatea timișoreana are ganduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea sa le largeasca in acest an. Conform conducerii primariei, va primi doua benzi in plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domașneanu (sensul…

- In Dudestii Vechi, o comuna aflata la mai bine de 70 de kilometri de Timisoara, cu o comunitate insemnata de etnici bulgari, exista un interes deosebit in randul localnicilor pentru ceea ce inseamna cultura. Vechile traditii sunt pastrate cu sfintenie, in timp ce alte activitati sunt de-abia la inceput.…

- Tare ii mai place primarului Nicolae Robu sa se mandreasca cu proiectele și realizarile lui, chiar daca nu toate sunt pe placul timișorenilor… Un exemplu in acest sens este și strada Popa Șapca. In dimineața zilei de 13 octombrie 2017, insoțit de o trupa de funcționari loiali, edilul-șef s-a postat…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- Elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. In plus, aparatele trebuie depozitate in locuri special amenajate si setate pe modul silentios, astfel incat sa nu deranjeze ora. De asemenea, efectuarea serviciului pe școala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coerciție…

- Se spune ca taranul are cei sapte ani de acasa si isi iubeste locul din care provine, pe care-l respecta cu sfintenie. Din pacate, nu in toate satele banatene intanesti localnici care sa pastreze ordinea si curatenia. De cele mai multe ori, santurile pluviale sunt colmatate, altfel spus astupate de…

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Inaugurat cu fast, in plina campanie electorala, in prezenta lui Nicolae Robu, primarul Timisoarei, bazinul de inot de la Scoala Gimnaziala nr.30 nu este nici acum functional, dupa mai bine de un an si jumatate. La nici o zi de la deschidere, nivelul apei a inceput sa scada. In mare graba – pentru ca…

- Ministrul Transporturilor, Mircea Dobre, a intrat in atenția celor de la Pro Infrastructura inca din primele zile ale acestui nou an. Subiectul discuției este legat de numarul de kilometri de autostrada care ar putea fi finalizați și deschiși circulației in 2018. Iar organizația civica il…

- O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Asociația Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor ca face promisiuni fanteziste atunci cand pune ca anul viitor se vor finaliza minim 156,7 de kilometri de autostrada. Asociația estimeaza ca in cel mai bun caz, in 2018, se vor finaliza in jur de 83 de kilometri, dar utilizabili vor…