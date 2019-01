Profero, crestere de pana la 15% in 2018. Care sunt trendurile in piata de digital

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a sanctionat 13 agentii de turim si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) cu amenzi in valoare totala de 11.419.539.35 lei (aprox. 2,45 milioane euro) pentru coordonarea comportamentului pe piata comercializarii produselor turistice prin agentii de turism.Autoritatea…

- Bitcoinul, cea mai mare criptomoneda din lume, a scazut joi sub pragul de 4.000 de dolari, fara niciun motiv intemeiat, potrivit CNBC. Scaderea brusca cu 5% aduce monedei digitale un declin total de 70% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- O crema notificata ca produs cosmetic, disponibila pe piata, conține in realitate substante active medicamentoase, avertizeaza Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Produsul este folosit pentru vindecarea taieturilor sau zgarieturilor, dar urmeaza sa fie retras de…

- Instant Factoring, fintech-ul românesc activ pe piața locala din aprilie 2018, a încheiat anul cu un volum de peste 1.500 de finanțari acordate, la o valoare totala de 2,7 milioane Euro. Valoarea medie de finanțare a unei facturi a fost de 10.000 RON (aproximativ 2.100 Euro), dublu fața…

- Inca de la inceputul anilor '90, lanțurile de discounturi germane, cum sunt Aldi și Lidl, au inceput sa faca pași inspre noile piețe de consum, ieșite din comunism. A fost o mișcare din Vest inspre Est. Iata insa ca nici Estul capitalist nu doarme. Un retailer rusesc din Siberia vrea sa intre in forța…

- Pe piata angro de energie OPCOM, electricitatea se tranzactiona joi la preturi ce incep cu 121 lei/MWh pentru intervalele orare cu consum mic din data de 14 septembrie si ajung la 600 de lei/MWh pentru intervalele cu consum mare, un maxim al pietei de la infiintare.

- Anul 2018 a fost cel mai bun pentru piata de birouri din ultimii ani, pe masura ce gradul de ocupare a scazut constant, chiriile s-au mentinut in medie intre 14 si 19 euro/mp/luna in cele mai bune cladiri sau chiar au crescut usor, iar dezvoltatorii se intrec in a proiecta si construi cele mai bune…

- Mastercard si FinTech-ul phyre au anuntat lansarea portofelului digital phyre pe piata din Romania. Aplicatia de mobil, certificata de Mastercard si sustinuta de Paynetics, institutie de e-money licentiata, le permite utilizatorilor sa-si inroleze in...