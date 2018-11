Profanatorii celor peste 50 de morminte din Satu Mare, doi tineri de 16-17 ani

"In cursul zilei de azi, 6 noiembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Satu Mare, au identificat doi minori, de 16, respectiv 17 ani din judetul Sau Mare, banuiti ca in noaptea de 2/3 noiembrie a.c., au patruns in cimitirul din municipiul Satu Mare unde au distrus 56 de pietre funerare. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de profanare de morminte in care se efectueaza in continuare cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a comis fapta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare",…