Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia au finalizat cercetarile in dosarul in care o profesoara de engleza a fost cercetata pentru ca a intreținut in mod repetat relații sexuale cu un elev minor. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Alba Iulia și are ca obiect ”actul sexual cu un minor (art. 220 NCP) acord de recunoastere a vinovatiei”. Ea a ales sa-și recunoasca faptele și sa colaboreze cu procurorii, astfel va beneficia de o reducere a pedepsei și de o judecata rapida. Profesoara in varsta de 35 de ani, D. A. E,. care a predat limba engleza la Școala Gimnaziala…