Proeuropean, dar anticrestin, adica ningea, dar era seceta Pentru ca pe facebook se poate consuma orice, tefeloazele se furajeaza cu prostii enorme. Va ofer niste exemple. “Discurs nationalist-comunist si antiromanesc”. Si nationalist, si antiromanesc? Aha. Asta suna ca “loialul tradator” sau “jigodia de caracter.” Alta goanga: “proeuropean si anticrestin”. Adica “ningea, dar era seceta”. Istoria si cultura Europei din ultimii 2018 ani sunt […] Proeuropean, dar anticrestin, adica ningea, dar era seceta is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

