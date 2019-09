Proeste în toată lumea împotriva încălzirii globale Aceasta actiune de protest organizata la nivel global a debutat in insulele din Pacific, cele mai amenintate locuri de cresterea nivelului oceanului planetar, si a continuat in Australia, Japonia, Asia de Sud-Est si pana in Europa, Africa si Orientul Mijlociu. Postarile de pe retelele de socializare au aratat grupuri de manifestanti, de la cativa copii de scoala primara din Abuja, Nigeria si pana la zeci de mii de oameni care au iesit in strada in orase ca Hamburg (Germania) sau Melbourne (Australia). Greta Thunberg, activista suedeza in varsta de 16 ani care a inspirat aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

