Produsul de bază din coşul românilor şi-a dublat preţul In aceasta perioada, cartofii romanesti pleaca de la producatori cu 2 lei kilogramul, iar la la raft costa 4 lei. Cartofii isi dubleaza practic pretul pana ajung pe tarabele din piata. Comuna Lunguletu (Dambovita) e vestita pentru agricultura, dar acum abia se gasesc cartofi din productia 2018 in beciurile taranilor, fiindca se pastreaza foarte greu. Acesta e motivul pentru care pretul a sarit atat de mult, scrie adevarul.ro. „Acum, in Lunguletu, cartofii se vand cu 2 lei pe kilogram. E un pret acceptabil, mai ales ca vara nu vindem cu mai mult de 30 – 50 de bani kilogramul.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Leul a avut in februarie o evolutie depreciativa fata de principalele valute, parcurs datorat scaderii increderii in economia romaneasca, tendinta aparuta dupa aparitia OUG 114. Comparativ cu sfarsitul lui ianuarie, luna trecuta euro a crescut cu circa un ban, dolarul cu peste 2,5 bani iar francul elvetian…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat ieri Ecaterina Andronescu. Sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru si 20 in cel de-al doilea semestru. Vacanta intersemestriala va…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat marti Ecaterina Andronescu. Sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru ...

- Cartoful era "mancarea saracului" in comunism, insa acum este pe cale sa devina o adevarata trufanda. Cartofii sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult in Romania, in ultimul an: fața de decembrie 2017, prețul cartofilor a crescut cu 39,64%. Mai mult, de la plantație la farfurie, prețul kilogramului…

- In aceeasi perioada, au fost inregistrate 1.006 reclamatii venite din partea iesenilor. Pe de alta parte, in cadrul unor tematici stabilite la nivel national au fost verificati in total 121 de operatori economici, amenzile la acest capitol totalizand 79.400 de lei. Cat priveste Comisia mixta de verificare…

- Numarul nascutilor vii (natalitatea) a scazut cu 0,5 la mie, in judetul Arad: de la 3.129 nascuti vii (8,9 la mia de locuitori) in primele luni din 2017 la 2.958 nascuti vii (8,4 la mie) in primele noua luni din 2018. Cifrele Institutului National de Sanatate Publica indica faptul evolutia negativa…

- La „tragerile speciale de Anul Nou”, Loteria Romana si-ar fi inselat jucatorii (sute de mii de oameni) pe trei fronturi: Loto „6 din 49”, Loto „5 din 40” si Joker, susține publicația ziariștii.com.Potrivit sursei citate, la toate cele trei sisteme de joc, Loteria a dublat prețul variantelor…