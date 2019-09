Produse montane din zona Buzaielor, prezentate la Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a elaborat un proiect de Hotarare prin care vrea sa majoreze cu 15,6 milioane lei, pana la 595,6 milioane lei, ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Astfel, prin proiectul de act normativ creste suma alocata…

- Bugetul PNDR 2014-2020 este de 9.441.583.798 euro Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca in urma transmiterii de catre Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala a Raportului Anual de Implementare pentru anul 2018, in acest sens fiind emisa Decizia C (2019)…

- Autoritatea de Management pentru PNDR a lansat procesul de selectie a partenerilor in vederea constituirii grupurilor tematice pentru elaborarea Planului National Strategic (PNS) 2021-2027, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."Entitatile interesate…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si-a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s-a aflat intr-o vizita de lucru in judetul Covasna.…

- In vederea finalizarii Planul Național Strategic pentru perioada 2021-2027, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Direcția Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurala adreseaza tuturor actorilor interesați rugamintea de a completa “Chestionarul…

