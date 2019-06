Produse IT româneşti, promovate în SUA Delegația Romaniei este condusa de secretarul de stat Paula Pirvanescu. Firmele romanești vor participa la doua evenimente de marca, SelectUSA Investment Summit, ce va avea loc la Washington DC in perioada 10-12 iunie a.c., și SelectUSA Spin-off, ce se va desfașura la San Francisco in zilele de 13 și 14 iunie a.c. Cu aceasta ocazie, la Baltimore, vor fi organizate intalniri cu reprezentantul US Commercial Service și companii din zona. Obiectivele principale ale misiunii sunt: creșterea vizibilitații firmelor romanești din industria IT&C, unul dintre domeniile in care țara noastra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

