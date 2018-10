Produse infestate cu bacteria Lysteria retrase de pe piaţă Produse infestate cu bacteria Lysteria retrase de pe piata Reteaua de magazine Carrefour a restras în aceste zile de pe piata mai multe sortimente de salata de icre si humus, marca proprie, infestate cu bacteria lysteria. ANSVSA le recomanda persoanelor care detin produse din loturile respective sa nu le consume, sa le distruga sau sa le aduca înapoi în magazinele de unde le-au cumparat, contravaloarea acestora urmând sa fie returnata fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal. De asemenea, cei care au consumat produsele si care au febra simpla sau însotita… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

