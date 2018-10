Produse din plastic interzise. Acord la nivel european Cei 28, prin vocea ambasadorilor lor la UE, s-au pus de acord asupra pozitiei lor comune fata de propunerea Comisiei, a anuntat Consiliul UE intr-un comunicat. Acest lucru va permite deschiderea negocierilor cu celalalt legislator al UE, Parlamentul European, care si-a exprimat deja sustinerea pentru directiva printr-un vot de pe 24 octombrie. Prima discutie intre legislatori va avea loc la 6 noiembrie, in contextul in care UE spera sa poata ajunge la un acord privind o noua legislatie inainte de sfarsitul anului, relateaza AFP.



