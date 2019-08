Produs destinat copiilor retras din magazinele Decathlon Decathlon a anunțat ca retrage din magazine un scaun pentru copii, care are un risc de desfacere. Toți clienții care au achiziționat produsul vor primi banii inapoi, la returnarea acestuia, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

