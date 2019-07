Stiri pe aceeasi tema

- Productiile de porumb obtinute de Romania in anii 2017 si 2018 sunt reale, iar acest lucru a fost transmis in aceasta saptamana in raspunsul formulat Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca ii invita pe toti cei care au dubii asupra acestui aspect…

- Comisia Europeana i-a cerut, intr-o scrisoare, lui Petre Daea, sa corecteze cifrele raportate la producția de porumb pentru anii 2017 și 2018, existand suspiciuni ca acestea au fost umflate pentru a da bine in statisticile guvernarii PSD. Contactat de Digi24.ro, Petre Daea recunoaște existența scrisorii…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața…

- "Manifestarea s-a bucurat de prezenta mai multor inalti oficiali: Josefa Leonel Correia Sacko, comisarul Uniunii Africane pentru agricultura si economie rurala, Phil Hogan, comisar european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Jose Graziano da Silva, director general al FAO. In prima parte, conferinta…

- Romania a cumparat in perioada 2017-2018 produse agricole din strainatate in valoare de 1,29 miliarde de euro și a vandut de 4,8 miliarde de euro. Astfel, s-a consemnat un excedent de 3,511 miliarde de euro in comerțul internațional de produse agricole, reiese din raspunsul prezentat de ministrul Agriculturii,…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, romanii au platit cu aproape 6 procente mai mult pentru motorina și benzina in luna aprilie, fața de ultima luna a anului trecut. Practic, șoferii au platit cu aproape 63 de bani mai mult – fața de inceputul anului, arata și datele Comisiei Europene. …

- Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective.Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita…