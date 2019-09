Producție la frontieră: numărul mașinilor furate și găsite a crescut în august cu peste 40% Polițiștii de frontiera au dat in august un tun celor care incercau sa aduca din strainatate mașini furate. Astfel, in luna ce tocmai s-a incheiat, s-au descoperit 32 autovehicule (27 autoturisme, trei remorci, un microbuz și un automarfar), care figurau ca fiind cautate de autoritati sau declarate furate in strainatate. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cand au fost depistate 22 de autovehicule, in acest an s-a constatat o crestere de peste 40%. Cele mai multe la noi Cele mai multe la noi Potrivit Centrului de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

