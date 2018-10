Producţia mondială de vin 2018. Evoluție neașteptată Productia mondiala de vin s-a redresat in 2018, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, arata un raport publicat vineri de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), transmite Reuters. Productia a crescut cu 12,4% in acest an, pana la 282 de milioane hectolitri - una din cele mai mari productii din acest secol - de la 251 de milioane hectolitri in 2017, cand vremea nefavorabila a afectat semnificativ productia in Europa. Excluzand Productia mondiala de vin s-a redresat in 2018, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, arata un raport publicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

