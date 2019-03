Producţia industrială a crescut cu 3% în ianuarie, susţinută de industria prelucrătoare Productia industriala ca serie bruta a crescut in luna ianuarie a acestui an cu 3% fata de luna precedenta si cu 0,7% fata de luna corespunzatoare din anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Cresterea productiei fata de decembrie 2018 a fost sustinuta de cresterea industriei prelucratoare (+4,8%). Industria extractiva si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat au scazut cu 5,9%, respectiv cu 2,2%. Pe de alta parte, comparativ cu ianuarie 2018, avansul productiei s-a datorat cresterilor inregistrate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

