- Jurnalistii de la GSP au dezvaluit luni cum Societatea Cupru Min a vandut printr-un contact pe doi ani semnat in octombrie 2017 cu o companie din Hong Kong toata productia de mineriu de cupru a Romaniei. Compania aceasta este reprezentata de Wang Yan, un controversat om de afaceri chinez caruia i-a…

- Cupru Min a semnat in octombrie 2017 un contract pe doi ani cu o companie din Hong Kong reprezentata tocmai de Wang Yan, care a aparut și a caștigat licitația de la Abrud! Rețeaua de mafioți de la salonul de masaj ”Shanghai” a ajuns la resursele naturale ale Romaniei. Aceiași oameni care, in 2005, exploatau…

- Cupru Min a vandut in octombrie 2017 toata producția sa catre societatea Merlion Resources din Hong Kong, reprezentata de Wang Yan, un controversat om de afaceri chinez caruia i-a fost retrasa cetațenia romana in urma cu cațiva ani, la solicitarea SRI, arata o investigație

- Traian Basescu a povestit ca intalnirea a avut loc la inițiativa soției lui Omar Hayssam, in urma cu o luna, in biroul fostului președinte. Motivul intalnirii a fost starea de sanatate precara a soțului ei, iar daca informațiile prezentate de femeie sunt adevarate, Basescu e de parere ca omenește…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca Romania doreste sa isi completeze escadrila de avioane F-16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de astfel de aeronave. "Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu secretarul american al Apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii ministrilor Apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles, iar oficialul american l-a asigurat pe ministrul roman ca SUA isi mentin angajamentul fata de apararea Romaniei,…

- Romania se confrunta cu multe anomalii date de lipsurile pe care le are tara. Printre situatiile paradoxale se numara optiunea investitorilor din vestul tarii de a importa prin cel mai mare port al Europei, cel din Olanda, de la Rotterdam, si nu prin cel de la Constanta, care este mult mai aproape și…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Ministrul de Finanțe și șefa ANAF, convocați la Parlament, marțea viitoare, pentru a da explicații despre Declarația 600 și premierea angajaților ANAF din amenzi. La ședința comisiei economice din Senat vor participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu precum și reprezentanți…

- Jurnalistul Rares Bogdan de la Realitatea TV a oferit un interviu spumos in direct la Romania TV. Jurnalistul a trimis un avertisment dur catre Klaus Iohannis si a anuntat ca daca actualul sef al statului nu ai vrea sa candideze, dreapta politica are cu cine sa mearga in alegerile prezidentiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- "Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor…

- In așteptarea deciziei premierului Mihai Fifor cu privire la demiterea lui Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane a facut cateva declarații in exclusivitate pentru Libertatea. Scandalul declanșat de polițiștul pedofil Eugen Stan s-a lasat, pana acum cu zeci de cercetari ale agenților și ofițerilor care…

- Eurodeputatul Laszlo Tokes continua seria declaratiilor incredibile facute in Parlamentul European la adresa Romaniei. Acum a venit randul fostului premier, Mihai Tudose, sa fie luat la tinta. Tokes a cerut cuvantul in Parlamentul European, pentru a anunta ca fostul premier Mihai Tudose ar fi amenintat…

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- "E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania", a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul.Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- Transferul lui Alexis Sanchez la Manchester United se poate realiza numai in cazul in care Henrikh Mkhitaryan va fi cedat de Mourinho la Arsenal, anunta impresarul mijlocasului armean, Mino Raiola, citat de Daily Mail. Sanchez mai are contract cu Arsenal pana in vara, astfel ca "tunarii" sunt nevoti…

- Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier, a opinat Mihai Fifor. „Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor, una dintre propunerile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- "Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perrspectiva discutiilor de la Cotroceni", a afirmat Orban.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru miercuri la consultari partidele…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susține ca partidul sau va continua colaborarea cu social democratii si ca spera ca noua propunere de premier sa fie mai înteleapta decât precedentele. "Aceasta coalitie functioneaza în continuare, suntem interesati sa continuam.…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- ALDE: Noua propunere de premier va fi facuta in COALITIE, in urma unei "analize amanuntite" Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope…

- Președintele l-a desemnat interimar pe Mihai Fifor. Sociologul Marius Pieleanu a comentat gestul președintelui. Acesta a precizat ca Iohannis incearca sa joace, dar și ca e ingrijorat de dorința pe care o are președintele pentru Mihai Fifor. Președintele incearca sa joace. Nu ma surprinde,…

- Fostul presedinte Traian Basescu îl avertizeaza pe Liviu Dragnea de faptul ca România se confrunta cu tensiuni militare, cu deprecierea monedei naționale sau cu creșterea dobânzilor, iar „în lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national”.…

- In Monitorul Oficial nr. 27 din 11 ianuarie 2018 a fost publicata Decizia nr. 10 din 11 ianuarie 2018, privind „numirea domnului Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al prim-ministrului”.

- Zi tensionata și decisiva pentru PSD! Mai exact, conducerea partidului este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera, de data aceasta, o criza majora. Motivul? - Se pare ca președintele…

- Miscare de ultima ora in Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la Partidul Social Democrat (PSD). Romania TV anunta ca sedinta social democratilor a inceput cu 30 de minute intarziere. Motivul a fost unul extrem de important.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep:…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- El a spus ca din moment ce Mihai Tudose anunțase public ca nu vrea sa-l schimbe pe Despescu, este logic ca Ionița nu avea cum sa spuna ca mai vrea funcția. Așadar, avocatul considera ca premierul a mai avut o discuție cu chestorul inainte de cea aparuta in presa. "Inainte de convorbirea aparuta…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, unul dintre principalii contestatari ai „Statului paralel”, anunta ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019. Acesta si-a exprimat intenția intr-o postare pe Facebook. „Voi candida la prezidențialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa țina acel Congres, membrii…

- Gica Popescu este noul consilier personal al premierului Mihai Tudose. Primul ministru a spus ca Popescu se va ocupa de organizarea Campionatului European de Fotbal 2020. Tudose spune ca multe dintre condițiile asumate de Romania nu sunt &...

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…