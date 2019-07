Producţia de miere din Harghita, un dezastru din cauza vremii Presedintele Asociatiei Apicultorilor din zona Odorhei, Adam Jozsef, a declarat ca frigul a fost principala problema care a dus la aceasta situatie, apicultorii fiind nevoiti sa hraneasca albinele pe tot parcursul anului, intrucat acestea nu au avut ce sa adune.



"Avem aici, in zona Harghitei, o situatie destul de grava cu apicultura, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. E un dezastru aici. Primavara albinele nu s-au dezvoltat asa cum ar trebui, din cauza frigului, apoi nu au putut culege, nici pentru intretinere nu au putut aduna miere. (...) Din cauza frigului, florile nu produc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

