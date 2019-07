Gazul metan extras a insumat 17,35 milioane boe (2,7 miliarde mc), cantitate in crestere cu 2,3% fata de primele 6 luni din 2018. Gazul metan din productia interna livrat catre terti a insumat 28 TWh. Productia de energie electrica s-a ridicat in perioada mentionata la 171,6 GWh (minus 63,2%).

In perioada mentionata serviciile de extractie gaze din depozite facturate au fost de 924,8 milioane mc, iar cele de injectie de 1,232 miliarde mc. In trimestrul al doilea al acestui an, productia de hidrocarburi a companiei s-a cifrat la 8,2 milioane boe (minus 0,2% raportat la T2 2018), iar cea…