Conform rezultatelor World Nuclear Industry Status Report (raportul anual privind starea industriei nucleare in lume) pe 2018, preluate de AFP, capacitatea operationala a centralelor nucleare a ajuns la 370 de gigawati, peste maximul precedent de 368 GW in 2006.

Pe de alta parte, in 2018, in intreaga lume au inceput sa functioneze doar noua reactoare noi - sapte in China si doua in Rusia. Ulterior, in primul semestru din 2019, au fost date in exploatare alte patru, dintre care doua in China.

Numarul total de reactoare nucleare functionale din intreaga lume a ajuns astfel la 417,…