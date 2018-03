Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut anul trecut cu 200 fata de anul anterior, pana la 60.000, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). ”Numarul mediu anual al…

- Productia agricola vegetala a crescut in 2017, comparativ cu 2016, la cereale, leguminoase pentru boabe, plante uleioase, sfecla de zahar, cartofi si legume, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In cazul fructelor insa, productia a scazut cu peste 25%.…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), consultate de News.ro. In…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, o majorare moderata a numarului de salariati, precum si un avans al preturilor in aceste sectoare, potrivit tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada martie - mai 2018, publicate miercuri de Institutul…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 202.200 tone echivalent petrol (tep), cu 28,7% (81.400 tep) mai putin fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/, potrivit Agerpres.

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in ianuarie, 408.300 tone echivalent petrol, fiind cu 2,7% (11.400 tep) mai mica fata de cea din prima luna din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 36.500 tep carbune…

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in ianuarie o crestere a productiei cu 8,5%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm accelerat fata de cel din luna decembrie, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…

- Investitii in economia Romaniei. Domeniile care au atras cei mai multi bani In anul 2017 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,96 miliarde de lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Ca in fiecare an, de Ziua Internaționala a Femeii, romanii și nu numai cumpara multe flori. Trandafirii sunt printre florile cele mai cautate de barbații care vor sa ofere un cadou de 8 Martie. Datele prezentate recent de Institutul Național de Statistica arata ca Romania importa trandafiri in valoare…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 1,1% in ianuarie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a stagnat la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In decembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% comparativ cu luna precedenta,…

- In luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,7%, mai putin decat inflatia masurata la consumator in acelasi interval de timp (prin indicele preturilor de consum - IPC), potrivit datelor transmise…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Managerii estimeaza o crestere moderata in toate domeniile economiei, o stabilitate a numarului de salariati in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii…

- Directorii romani din cele mai importante sectoare economice - industria prelucratoare, constructii, comert cu amanuntul si servicii – estimeaza o crestere a tuturor preturilor produselor si serviciilor oferite in urmatoarele luni, informeaza Institutul National de Statistica.

- Managerii companiilor estimeaza pentru perioada februarie-aprilie o crestere moderata a activitatii in toate domeniile economiei, iar in ceea ce priveste numarul de salariati este preconizata o stabilitate a acestuia in sectoarele industrie, constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, comparativ cu anul 2016, acesta fiind cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele privind evoluția cantitații de lapte de vaca colectat de unitațile procesatoare, in baza cercetarilor statistice lunare privind producția de lapte și produse lactate. Conform acestor date, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) arata ca industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat anul trecut o crestere a productiei cu 8,2%, serie bruta, fata de anul anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Castigul salarial mediu nominal brut a ajuns in decembrie 2017 la 3.662 lei, o crestere de 6,8% fata de luna precendenta, potrivit datelor facute publice, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in crestere fata de luna…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, in 2017, au fost de 26,9 milioane, in crestere cu 6,5% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,…

- Potrivit unei analize realizate de Institutul National de Statistica pe un esantion de 8.216 manageri din mai multe domenii economice, rezulta ca in perioada urmatoare vor creste preturile in toate domeniile de activitate. La randul sau, compania de cercetare GfK Romania a realizat un studiu…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Crestere de 70% pentru santierul imobiliar Nord-Vest Alaturi de evoluția prețurior și a activitații de tranzacționare, un indicator important al mersului pieței rezidențiale este reprezentat de volumul construcțiilor consemnat pe acest segment. Și in aceasta privința, statisticile pe anul trecut releva…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in noiembrie o crestere a productiei cu 9,2%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei prelucratoare, arata datele publicate joi de Institutul…

- Productia industriala a fost mai mare cu 8,3% , in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, joi, AGERPRES. 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…