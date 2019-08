Producem mai putine legume: scaderi in ultimul deceniu la rosii, ceapa si ardei. Doar productia de varza este pe plus

Stiri pe aceeasi tema

- Este sezonul in care ne bucuram de gustul proaspat al legumelor romanești și perioada in care gospodinele incep pregatirea bunataților pentru iarna. Zacusca de vinete se afla in topul celor mai gustoase preparate din camara in sezonul rece, ușor de pregatit și cu un gust inconfundabil de legume coapte.…

- Rezerva Federala din Statele Unite a anuntat miercuri seara decizia de a reduce rata dobanzii de referinta, o masura aplicata pentru prima data in ultimul deceniu, informeaza agentiile de presa Bloomberg si Associated Press.

- Numarul de firme inregistrate in primul semestru din 2019 a crescut cu aproape 10% fata de aceeasi perioada de anul trecut, la 77.940 de entitati, arata datele de la Registrul Comertului. Acesta este al doilea cel mai bun nivel din ultimul deceniu.

- Ingrediente: 2 pastravi, 3 fire ceapa verde, 3-4 catei de usturoi, 1 lamaie, boia, chimen, coriandru, 100 ml vin alb, sare, piper, 2 rosii, 1 lingura ulei, 100 g masline negre si verzi, fara samburi. Mod de preparare: Tocati firele de ceapa verde si maruntiti usturoiul. Adaugati boia, chimen, sare si…

- Numarul microorganismelor rezistente la antibiotice a crescut in ultimul deceniu ca urmare a prescrierii neadecvate de antibiotice, potrivit specialistului Marte Hernandez, membru fondator al Asociatiei Mexicane de Boli Infectioase, citat de EFE. Desi nu exista o statistica privind numarul bacteriilor…

- Sfarsitul primei saptamani din luna iulie este marcat de cea de-a XI-a editie a Festivalului Paradaicilor, care se desfasoara, timp de trei zile, in localitatea aradeana Macea, renumita pentru soiurile de tomate gustoase pe care locuitorii comunei le cultiva de zeci de ani in campia Crisurilor. La fel…

- Informațiile oficiale furnizate in aceste zile de Institutul Național de Statistica, pe baza datelor Bancii Naționale a Romaniei, indica faptul ca romanii au economisit serios in ultimii doi ani și jumatate, de cand PSD asigura in mod serios și pragmatic guvernarea țarii. Practic, avuția neta a populației…

- Ministerul Apararii Nationale Unitatea Militara 02022 Constanta cumpara legume proaspete pentru unitatile militare din Fortele Navale, in valoare estimata de 690.126,34 de lei. Contractul consta in furnizarea de rosii, castraveti, ardei gras, ardei iute, verdeata, dovlecei, salata verde, ceapa verde,…