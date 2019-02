Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Daimler a anuntat, joi, ca isi extinde portofoliul de produse din cadrul fabricii de la Sebes cu noua cutie de viteze automata cu opt trepte 8G-DC. Pentru integrarea acestui nou produs in portofoliul de transmisii, Daimler a construit la Sebes doua noi hale de productie, cu o suprafata…

- In perioada urmatoare vor fi intensificate controalele in Alba, in vederea verificarii in special a societatilor care nu dispun de autorizatie de securitate la incendiu. Anunțul a fost facut chiar de prefectul acestui județ, Danut Emil Halalai, miercuri, 6 februarie, in cadrul unei conferinte de presa.…

- Premierul canadian Justin Trudeau sprijina Venezuela nu doar verbal, ci și financiar. Pe langa faptul ca este de acord cu organizarea unor alegeri libere și corecte, el a anunțat recent un ajutor de aproximativ 35 de milioane de euro pentru poporul din Venezuela, informaza Agerpres. Anunțul a fost…

- Grupul german Daimler, al doilea cel mai mare exportator din economia romaneasca prin intermediul companiei Star Assembly din Sebes, ridica miza de pe Romania, si incepe productia unei noi cutii de viteze, in opt trepte, pentru autoturismele Mercedes-Benz, scrie Ziarul Financiar. Reprezentantii Star…

- Unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala a bunurilor de larg consum va inchide singura fabrica pe care o detine in Romania, la Timisoara, unde produce napolitanele Joe (brand romanesc). Informatia a fost confirmata oficial de Gigantul elvetian Nestle. „Am initiat procesul de inchidere a…

- Grupul auto Volkswagen AG se pregateste sa realizeze o investitie majora in Turcia, ca parte a planului de extindere in Europa de Est, printre posibilele locuri anuntate anterior numarandu-se Romania, Bulgaria si Turcia, scrie agerpres.ro.

- ”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat... The post Un concern german investește 110 milioane de euro intr-o fabrica in vestul țarii. Vor fi create 700 de locuri de munca! appeared first on Renasterea…