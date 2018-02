Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- In anul 2050, in Romania ar putea aparea un nou tip de migrație: cea in cautarea apei. Adica romanul ar putea deveni un fel de beduin european. Asta pentru ca pe harta europeana a riscului apariției secetei, Romania este undeva in centrul fenomenului. ”Daca nu se vor decolmata cursurile de apa și lacurile…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Thomas Piketty, un economist in jurul caruia s-a creat multa valva, este de parere ca apartenenta la Uniunea Europeana nu a adus beneficii nete tarilor din Europe de Est ca Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia. Pentru Piketty, aceste tari sunt proprietatea companiilor bogate din Vest, sunt…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Un acord de cooperare regionala a fost semnat vineri, la Cluj, de patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia, care au constituit astfel Alianta patronala a tarilor est-europene, cu scopul de reprezenta unitar interesele mediului de afaceri din aceste tari…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Consiliul Concurentei a anuntat, intr-un comunicat transmis marti, ca analizeaza tranzactia prin care Glebi Holdings PLC, parte a Grupului Penta, preia A&D Pharma Holdings NV. Consiliului Concurentei analizeaza aceasta operatiune „din punct de vedere al compatibilitatii cu un mediu concurential…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Ministrii din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania s-au intalnit in capitala ungara cu comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger.'Cele opt tari au convenit o crestere a contributiilor proportional cu PIB-ul, ceea ce este un mare succes al acestei…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca Polonia si Ungaria au initiat discutii pentru infiintarea unei banci de dezvoltare regionala in vederea stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala. In acest proiect ar putea sa se implice Slovacia si Cehia.

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Polonia discuta cu Ungaria infiintarea unei banci de dezvoltare dedicata tarilor din Grupul de la Visegrad si intentioneaza sa implice in discutii Slovacia si Cehia, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki dupa intalnirea cu premierul maghiar Viktor Orban.

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- kika, unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți retaileri de mobila și decorațiuni din Austria, prezent si in Cehia, Slovacia si Ungaria, va deschide pe 27 decembrie ușile celui de-al doilea magazin, situat in zona comerciala din Theodor Pallady. Pentru ziua deschiderii, kika Pallady a pregatit mai…

- Ungaria, Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia si Romania si-au trimis cei mai buni juniori mici (fete 13-14 ani si baieti 15-16 ani) la Targoviste, unde s-a desfasurat primul concurs international de inot din istoria municipiului, Cupa Tarilor Central Europene. Pe langa cei 100 de sportivi, au mai fost…

- A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achiziția grupului va aduce un aport semnificativ noului proprietar, Dr.Max, care desfașoara afaceri in Cehia, Slovacia, Polonia, Serbia și Italia. Tranzacția mai trebuie sa obțina acordul autoritaților pentru concurența, dar valoarea acesteia nu va…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE). Clasamentul se mentine neschimbat…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- De-a lungul Europei de Est, de la Praga si pana la Bucuresti, are loc o crestere exploziva a lanturilor de cafenele precum Starbucks si McCafe, piata de cafea inregistrand anul trecut in regiune o crestere de 5,3% , pana la 7,45 miliarde de dolari, potrivit datelor Euromonitor International, preluate…

- Potrivit Ziarul Financiar, Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro. A&D Pharma este cel mai mare distribuitor de medicamente de pe piata…

- Romanca Severina Pascu, care ocupa din anul 2015 functia de managing director pentru Europa Centrala si de Est a grupului american Liberty Global (UPC), cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, a fost promovata si va prelua responsabilitati suplimentare in cadrul operatorului pe…

- Romania se va duela cu Ucraina, Suedia si Serbia pentru calificarea la Campionatul European 2018 din Finlanda (16-29 iulie 2018) la care va accede doar castigatoarea grupei. Turneul va fi gazduit de tara noastra in perioada 21-27 martie 2018. Selectionata U19 este pregatita de antrenorul…

- Complexul Turistic de Natație Targoviște gazduiește in acest weekend, 8-10 decembrie, Concursul Țarilor Central Europene la inot juniori mici, care a adunat la start 100 de sportivi din Ungaria, Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia și Romania. Startul competiție s-a dat in prezența primarului…

- Proteste violente au loc la intrarea in Centrul vechi al orasului Ierusalim, precum si in orasele Jenin, Hebron, Betleem, Ramallah, Gaza si la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. Sute de protestatari au aruncat cu pietre peste gardul de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. De asemenea,…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- In aceste zile se desfașoara, in Germania, cea de-a XXIII-a ediție a Campionatului Mondial (CM) de handbal feminin. Printre echipele calificate la „mondial” se numara și Romania, singura țara din lume prezenta la toate edițiile de pana acum ale CM. „Tricolorele”, care o au capitan de echipa pe Valentina…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…