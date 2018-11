Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de componente auto Schaeffler, prezent si pe piata din Romania, va inchide doua uzine din Marea Britanie ca urmare a modificarilor impuse de iesirea acestei tari din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. Schaeffler a precizat marti ca uzinele sale de…

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finante, a cerut joi Comisiei Europene sa elaboreze planuri de urgenta in sistemul financiar pentru eventualitatea lipsei unui acord privind relatia cu Marea Britanie post-Brexit, afirma surse europene citate de site-ul agentiei Reuters.

- Constructorii care detin fabrici in Marea Britanie spera sa nu fie nevoiti sa plateasca taxe vamale cand vor exporta masinile in Uniunea Europeana dupa iesirea tarii din blocul comunitar. La nivel teoretic, Uniunea Europeana va putea impune taxe vamale asupra importurilor de orice fel din Marea Britanie,…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- ​Ford ar putea sa-și reduca efectivele mondiale cu maxim 12% și ar putea sa micșoreze producția unor modele sau sa renunțe de tot la ele, spun surse citate de Sunday Times și Automotive News. Ford are 202.000 angajați in lume, din care 12.000 in Marea Britanie. Masurile ar urma sa afecteze in special…

- Facebook spune ca o eroare in sistemele sale automatizate a fost responsabila pentru postarile care au disparut joi, o parte dintre acestea fiind, in mod eronat, marcate ca fiind spam. Compania spune ca va rezolva problema. Mulți romani s-au plans joi ca postarile lor au disparut, dar la fel s-a intamplat…

- Autoritatea din Marea Britanie care asigura controlul cheltuielilor legislativului a anuntat ca a primit cereri de majorare a indemnizatiilor acordate parlamentarilor, pentru care se invoca drept argument ''cresterea volumului de munca'' presupus de iesirea tarii din Uniunea Europeana,…