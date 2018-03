Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Sennheiser anunta planurile sale de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta.

- Sennheiser, producatorul german de produse electronice de inalta calitate, a anuntat ca va deschide o fabrica in Romania, aceasta urmand sa fie construita la Brasov. Intr-un comunicat de presa, compania Sennheiser a precizat ca noua baza de productie “va asigura si mai multa flexibilitate pentru a acoperi…

- Sennheiser anunta planurile sale de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta.

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta.

- Sennheiser, unul dintre cei mai importanti producatori globali de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless, anunta ca va construi o fabrica la Brasov. "Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza de productie va asigura pentru Sennheiser…

- Nationala Georgiei a invins Romania cu scorul de 25-16 (10-6), duminica, la Tbilisi, in ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, insa ''Stejarii'' se califica direct la CM 2019 din Japonia datorita victoriei surprinzatoarea a Belgiei in fata Spaniei. AGERPRES/(AS-editor:…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si Frankische, producator german de tuburi si sisteme de plastic si metal, au anuntat extinderea colaborarii in parcul industrial CTPark Turda, precizeaza…

- Producatorul german de tuburi si sisteme de plastic si metal Frankische a anuntat ca isi extinde activitatea de productie din Turda, pe motivul cresterii afacerilor din zona. Compania a intrat pe piata locala in urma cu trei ani.

- Grupul Continental care are o fabrica și la Satu Mare a ajuns la afaceri de peste 3 miliarde de euro anul trecut, devenind astfel primul producator de subansambluri care depaseste acest prag vreodata in Romania. „In 2017, am angajat 1.500 de colegi noi. In 2018 intentionam sa crestem echipa cu peste…

- In perioada 26 februarie - 2 martie 2018, sapte elevi si trei cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Tifesti au fost in cea de-a treia mobilitate a Proiectului Erasmus + Social Inclusion by Volunteer and Entrepreneur Activities, la Scoala Vilkiciu din Lituania. …

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregateste pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfasura in perioada 16-29 martie, in sase orase din tara.Celebra soprana va incepe turneul la Pitesti, apoi va trece prin Caracal, Brasov, Alba…

- Președintele Tineretului Național Liberal, deputatul PNL Mara Mareș, a declarat joi, la Brașov, ca Partidul Național Liberal se delimiteaza fața de demersurile PSD -ALDE fata de modificarile legilor justitiei. „Primavara a inceput bine pentru Partidul Național Liberal. La inceputul acestei saptamani,…

- Anul 2017 a fost unul al belsugului la stat. Au aparut 20.000 de noi bugetari, un record al ultimilor ani. Multi s-au angajat in ultimele luni si si-au ales bine momentul, pentru ca tocmai atunci au crescut lefurile. De pildă, cei din administraţia publică - de la primari, până…

- Descopera Moldova și Romania pe bicicleta, in cinci zile, parcurgand un traseu de poveste, pentru o cauza nobila. Cu alte cuvinte, participa la #HospiceBikeTour2018. Hospices of Hope Moldova incepe anul 2018 lansand inscrierea pentru participarea la #HospiceBikeTour2018. Anul acesta, cei care vor accepta…

- Dynamic Human Resources a organizat cea de-a saptea editie a Galei companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor. Evenimentul a reunit prezentarea catorva dintre cele mai de impact programe de work-life balance dedicate angajatilor in anul 2017: Fabrica de Bunastare si 55 de Fapte Bune (derulate…

- O pista de decolare-aterizare si un gard care împrejmuieste terenul viitorului Aeroport International Brasov-Ghimbav este tot ce reprezinta acum investitia în viitorul aeroport de la Brasov.

- 6.400 de posturi, deblocate in Armata Romana. Ce categorii de angajati cauta MApN Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat vineri ca, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul, in Armata Romana au fost deblocate 6.400 de posturi. Mihai Fifor a spus, într-o conferinta de presa sustinuta…

- Intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia au fost luate in calcul zece criterii de analiza se arata ca Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate…

- Bucureștenii au fost cei mai bine platiți din România, având un salariu net de 3.116 de lei, în 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei…

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Guvernul Dancila s-a razgandit. Dupa ce anuntase ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati sunt obligate sa angajeze un expert in egalitate de sanse, acum a renuntat la aceasta idee. In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Söder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor "tari precum Bulgaria si România" în zona euro, relateaza agentia Reuters si de publicatia Handelsblatt.

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, vineri, ca impactul masurilor fiscale luate in ultimul an de PSD-ALDE a adus "o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri" si s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana". "Impactul…

- Un roman a fondat o companie de ceasuri de lux, in Elvetia, iar acum intentioneaza sa scoata un ceas de lux in esitie limitata, inspirat dintr-un loc renumit din Romania. Producatorul de ceasuri Peren, fondat de romanul Andy Bica, a lansat o campanie de crowdfunding pentru un ceas in editie limitata…

- Anul a inceput cum nu se poate mai prost pentru sute de locuitori ai Romaniei, deoarece doua fabrici au fost inchise in luna ianuarie, anume fabrica de zahar „Diamant” și cea de lapte de la Constanța, aparținand grupului Lactalis.Lovitura de teatru intr-un dosar DNA: Cerere de stramutare din cauza…

- ING Romania anunta un nou model operational, aplicat mai intai in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitaleau transmis joi reprezentantii bancii. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Fabrica de zahar Diamantul de la Oradea se va inchide , iar in martie vor avea loc primele disponibilizari, din randul celor peste 200 de angajați. Mai mult, cei 90 de fermieri din zona de vest a țarii, care cultiva sfecla de zahar pe 7.500 de hectare, vor ramane fara activitate, dar și cu toate culturile…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Colegii politistului Ciprian Sfichi, politistul ranit grav la cap in timpul unei misiuni, cu o sabie, s-au mobilizat zilele acestea pentru a face rost de un antibiotic, Linezolid, care nu se mai produce in Romania si care este dificil de gasit. Liderul de sindicat Bogdan Banica a postat pe o retea de…

- Producatorul german de piese si accesorii auto Wielputz a semnat, miercuri, un contract de inchiriere a 30.000 de metri in Parcul High Industria Park Craiova, nemtii urmand sa investeasca 10 milioane de euro. Vor fi create 500 de noi locuri de munca, transmite MEDIAFAX. Contractului de inchiriere…

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Fabrica de zahar „Diamant” din Oradea, una dintre cele mai mari din tara, se va inchide din aceasta primavara. Compania germana Pfeifer&Langen a decis sa renunte la productie din cauza pretului mare al sfeclei de zahar. Negocierile pentru vanzarea fabricii au esuat, iar cei 215 angajati au fost informati…

- Modificari in traseul trenului Budapesta, ce trece si prin Cluj CFR Calatori Cluj informeaza ca trenurile internationale "Harghita" IR 366 și IR 367, Brașov – Budapesta și retur, iși vor modifica ruta, circuland prin Targu Mureș in loc de Beclean pe Someș - începând cu data de 11 ianuarie,…

- Principalul obiectiv al FRF in 2018 va fi un inceput cat mai bun al primei reprezentative in Liga Natiunilor, care sa se finalizeze cu o calificare la EURO 2020. „In plan sportiv, ne dorim, fireste, un parcurs al echipei nationale in Liga Natiunilor care sa se finalizeze cu calificarea la EURO 2020…

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.

- Patru proiecte din județul Cluj semifinaliste in Campionatul de Bine Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, și-a incheiat prima etapa a competiției cu un bilanț pozitiv: peste 31.000 de euro au…

- Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, și-a incheiat prima etapa a competiției cu un bilanț pozitiv: peste 31.000 de euro au fost atrași prin intermediul donațiilor individuale in doar 2 saptamani.…

- Intervenția a fost realizata in cadrul unei clinici private de cardiologie din Brașov, iar dispozitivul, unul de ultima generație, ii permite pacientului sa efectueze fara nciun risc investigații RMN. O echipa de medici specialiști din cadrul spitalului de cardiologie Clinicco din Brașov și-a trecut…