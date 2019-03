Producatorul de lavoare Kuma, afaceri in crestere cu 10% in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Compania cu capital 100% romanesc THC Projects, infiintata la Craiova, asteapta in 2019 o majorare a cifrei de afaceri cu cel putin 40%; business-ul a fost infiintat in urma cu cinci ani si are peste 5.500 de clienti activi din 147 de tari, lansand...

- O investiție importanta vine sa confirme interesul oamenilor de afaceri straini pentru țara noastra. Potrivit datelor statistice, investițiile straine directe in Romania au insumat, anul trecut, 4,936 miliarde de euro, o creștere de 2,9% (139 milioane de euro) fața de 2017. Cat din acest total…

- Furnizorul de servicii private de sanatate MedLife a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand o crestere de 29% fata de 2017, informeaza compania. La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33%…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta incheierea anului 2018 cu o cifra de afaceri de 794,5 milioane lei, in crestere cu 27% fata de anul 2017. Totodata, rezultatul net al grupului a crescut cu 88%, ajungand de la 8,7...

- Producatorul de prefabricate ASA CONS din Turda, constructorul fabricii de MDF din Oarja, de langa Pitesti, un proiect de 150 mil. euro al concernului turc Yildiz Entegre, a finalizat anul 2018 cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve, a terminat anul trecut cu o cifra de afaceri de 18 milioane de euro, in crestere cu 15% fata de anul precedent. Evolutia vine in contextul extinderii portofoliului si a parteneriatelor cu marile retele de distributie la…

- Ministerul Fondurilor Europene inregistreaza cea mai mare crestere a bugetului in acest an fata de cel din 2018, de 183%, iar Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 28,9% din alocari, conform datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Marile lanturi de retail, care isi desfasoara activitatea in special in cadrul centrelor comerciale, si-au mentinut in 2018 ritmul mediu de crestere a cifrei de afaceri la nivelul de 12%, similar cu cel din 2017 si dublu fata de avansul consumului,...